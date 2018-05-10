За останні три роки вдвічі знизилася кількість заробітчан, що полишають Україну безповоротно - експерти

Заробітчан часто-густо кличуть на роботи та зарплати, за які не бажають братися місцеві.

Українці все частіше вдаються до короткострокової трудової міграції. Так, за даними аналітиків, за останні три роки кількість заробітчан, що полишають Україну безповоротно, знизилася вдвічі.

Попри це, Україна і досі входить до ТОП-10 країн-донорів міжнародних мігрантів у світі. У період з 2015-го року для заробітків країну залишили 4 мільйона осіб. Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії, пише 5 канал.

Чимдалі, українці їздять на більш короткі строки. Тих хто працюють менше ніж півроку – 70%, кажуть автори дослідження.

"Перша причина, чому українці їдуть за кордон – це не бажання змінити умови життя чи змінити країну проживання. Це саме бажання заробити більше грошей. За кордоном вони, в більшості, працюють більше ніж 40 годин на тиждень", – пояснює економіст Центру економічної стратегії Юлія Руда.

Але трудові мігранти для роботодавців нерідко – спосіб зекономити, кажуть фахівці. Заробітчан кличуть на роботи та зарплати, за які не бажають братися місцеві. А умови та інтенсивність праці часто – важчі ніж в Україні.

"Варто розуміти, що робота за кордоном – це не є якийсь там рай. Там медом не намазано. З України досить привабливо звучить заробітна плата у 800 чи 1000 євро. Вона дійсно більша ніж у середньому заробляє українець. Але витрати, видатки в країні проживання теж можуть бути дуже високими", – нагадує засновник рекрутингової компанії "Борщ" Сергій Марченко.

Подекуди на їжу, проїзд та житло за кордоном українець може витратити чи не половину заробітку, констатують експерти.