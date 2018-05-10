За останні три роки вдвічі знизилася кількість заробітчан, що полишають Україну безповоротно - експерти
Українці все частіше вдаються до короткострокової трудової міграції. Так, за даними аналітиків, за останні три роки кількість заробітчан, що полишають Україну безповоротно, знизилася вдвічі.
Попри це, Україна і досі входить до ТОП-10 країн-донорів міжнародних мігрантів у світі. У період з 2015-го року для заробітків країну залишили 4 мільйона осіб. Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії, пише 5 канал.
Чимдалі, українці їздять на більш короткі строки. Тих хто працюють менше ніж півроку – 70%, кажуть автори дослідження.
"Перша причина, чому українці їдуть за кордон – це не бажання змінити умови життя чи змінити країну проживання. Це саме бажання заробити більше грошей. За кордоном вони, в більшості, працюють більше ніж 40 годин на тиждень", – пояснює економіст Центру економічної стратегії Юлія Руда.
Але трудові мігранти для роботодавців нерідко – спосіб зекономити, кажуть фахівці. Заробітчан кличуть на роботи та зарплати, за які не бажають братися місцеві. А умови та інтенсивність праці часто – важчі ніж в Україні.
"Варто розуміти, що робота за кордоном – це не є якийсь там рай. Там медом не намазано. З України досить привабливо звучить заробітна плата у 800 чи 1000 євро. Вона дійсно більша ніж у середньому заробляє українець. Але витрати, видатки в країні проживання теж можуть бути дуже високими", – нагадує засновник рекрутингової компанії "Борщ" Сергій Марченко.
Подекуди на їжу, проїзд та житло за кордоном українець може витратити чи не половину заробітку, констатують експерти.