Нацрада перевірить "Інтер" через скандальний концерт до 9 травня

Національна рада перевірить телеканал на дотримання ним вимог закону і після цього ухвалить відповідне рішення.

11 травня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула результати моніторингу ефіру телеканалу «Інтер» за 9 травня і призначила йому позапланову перевірку.

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Про це відомство повідомляє на своєму сайті.

«До регуляторного органу, повідомив голова Національної ради Юрій Артеменко, надійшли численні листи, зокрема звернення Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, скарги громадян, а також заява однієї із політичних партій, у яких йдеться про те, що зміст передачі телеканалу «Інтер», а саме концерту «Перемога. Одна на всіх», принижує гідність громадян України, розпалює ворожнечу і закликає до підриву цілісності держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національна рада перевірить телеканал на дотримання ним вимог закону і після цього ухвалить відповідне рішення.

Напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення 8 травня і Дня Перемоги 9 травня Національна рада звернулася до мовників із закликом не транслювати контенту, який розколює суспільство.