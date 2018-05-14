МЗС України тисне на владу Кабо-Верде для прискорення розслідування смерті моряків (відео)

У Кабо-Верде вирушив консул України в Сенегалі, він з'ясовує всі обставини загибелі двох українців.

В Міністерстві закордонних справ обіцяють швидко завершити всі необхідні процедури для перевезення в Україну тіл двох загиблих моряків із заарештованого поблизу берегів Кабо-Верде судна Atlantic Harmony.

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Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич на прес-конференції в УНІАН за участі родичів загиблих двох моряків.

"10 травня ми дали термінове доручення посольству України в Сенегалі, посольству України в Туреччині, позаяк судновласник є турецький, генеральному консулу України в Стамбулі і посольству України у Великобританії, позаяк це ITF (Міжнародна федерація працівників транспорту)", - сказав дипломат.

"Генеральне консульство України у Стамбулі повідомило про те, що за результатами контактів із судноплавною компанією представник судноплавної компанії запевнив, що він готовий сприяти в репатріації тіл загиблих моряків до України і сприяти в одержанні об'єктивних результатів розслідування", - сказав Кирилич.

"У п'ятницю ми відрядили консула України до Кабо-Верде. В суботу він провів деякі зустрічі. Сьогодні він зустрічається з представником консульської служби Міністерства закордонних справ Кабо-Верде. Сьогодні він матиме зустріч з представниками правоохоронних органів з метою одержання результатів судово-медичної експертизи, а також результатів розслідування як базових основ для підготовки свідоцтва про смерть для перевезення тіл до України", - повідомив Кирилич.

За його словами, питання перевезення тіл в Україну - виняткова воля родичів, які мають звернутися до відповідальних сторін - МЗС і страхової компанії. Вони мають повідомити, яким саме чином хочуть поховати своїх близьких - може йтися про поховання тіл на місці, поховання в Україні, або про поховання праху. Як сказав Кирилич, родичі загиблих моряків хочуть, аби тіла привезли до України.

"Ми швидко завершимо ці процедури, які передують опечатуванню трун і, власне, перевезенню тіл до України і, власне, забезпеченню усіх консульсько-правових та організаційних заходів з перевезення тіл загиблих до України", - запевнив Кирилич.

"Сьогодні зранку я одержав інформацію від страхової компанії, яка запевняє, що вони готові супроводжувати питання оплати й усіх інших виплат, пов'язаних з репатріацією тіл. Я би не хотів моделювати, коли власне це може відбутися... Але я сподіваюся на швидкі дії, найважливіше - одержання результатів судово-медичної експертизи, одержання результатів розслідування, тих, якими вони є, але я вважаю, що вони не можуть бути остаточними. Вони потребують ревізії та потребують додаткових незалежних досліджень. Висновки судово-медичної експертизи послужать підставою для оформлення свідоцтва про смерть", - сказав Кирилич.

"Маю зауважити, що фіналізуватимуться усі документи у Сенегалі, тому що посольство України є в Сенегалі (за сумісництвом в Кабо-Верде). Консул повертається в четвер до Сенегалу, легалізує усі необхідні документи, і тоді може бути розпочата процедура перевезення", - заявив Кирилич.

Також він сказав, що паралельно відбувається робота зі страховою компанією, яка "мала б забезпечити спосіб перевезення".

"Я хочу повідомити, що навіть за умов, якби навіть страхова компанія якимось чином зуміла виявляти іншу позицію, ніж ми усі разом очікуємо, ми знайдемо усі можливі ресурси для того, щоб забезпечити перевезення тіл загиблих до України", - зауважив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, МЗС доручило українським дипломатам, які працюють у Сенегалі, Туреччині, Великій Британії та Китаї, вжити термінових заходів у зв'язку із загибеллю двох українських моряків з судна Atlantic Harmony. Доручено опрацювати із судновласником та у взаємодії з Посольством України в Сенегалі питання невідкладної репатріації тіл, а також забезпечення збереження і подальшої передачі рідним особистих речей моряків.