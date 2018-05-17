В Україні сьогодні відзначається День вишиванки (відео)

Цього дня прийнято одягати вишиванку на роботу, на заняття та просто на прогулянку.

В Україні сьогодні відзначають День вишиванки. Всесвітній день вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня.

Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Ідея відзначати День вишиванки виникла у 2006 році. Тоді кілька студентів й викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки й влаштували флешмоб.

А вже через кілька років це свято набуло міжнародних масштабів. З 2010 року День вишиванки почали відзначати у Запоріжжі, Сімферополі, Львові, Рівному, а також у Канаді, США, Європі. З тих пір свято стало не тільки загальноукраїнським, а й міжнародним.

Читайте такожДень вишиванки: як відзначають в Україні - привітання і заходи (відео)

Долучитися до свята, яке щорічно припадає на третій четвер травня, зовсім не складно. Достатньо прийти в українській вишитій сорочці на роботу, навчання або один із запланованих на 17 травня святкових заходів.

До речі, сьогодні столичне метро обіцяє безкоштовний проїзд для пасажирів у вишиванках. З 08:30 до 11:00 на двох центральних станціях – Хрещатик та Майдан Незалежності – перед турнікетами стоятиме пан, який своєю банківською картою оплатить проїзд пасажирів, одягнених у національне вбрання.