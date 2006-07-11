Спека відступатиме

12 липня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, в Криму в окремих районах сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

13-14 липня утримається мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 18-23°.

15-16 липня у західних та північних, а 16 липня і в центральних областях очікуються короткочасні дощі, грози на решті території окремі грозові дощі. Температура 15 липня суттєво не зміниться, лише вдень у західних та північних областях знизиться до 20-25°; 16 липня вночі 10-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-28°.

У м.Києві та столичній області 12 липня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень по області окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°, по області вночі 15-20°, вдень 26-31°.

13-14 липня мінлива хмарність. Місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Температура 15 липня вночі суттєво не зміниться, вдень знизиться до 20-25°; 16 липня вночі 10-16, вдень 22-27°.