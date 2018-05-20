У Криму померла ветеран кримськотатарського національного руху

Навесні Нуріє Біязова видала автобіографічну книгу про депортацію кримськотатарського народу у 1944 році під назвою «Відображення» ("Отражение").

У місті Білогірську (АРК) у віці 90 років померла ветеран кримськотатарського національного руху Нуріє апте Біязова.

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Про це повідомив Крим.Реалії координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

«Сьогодні ми дізналися сумну новину - померла Нуріє Біязова. Вона була однією з активісток кримськотатарського національного руху, коли ми повернулися до Криму. В її будинку в Білогірську ми часто збиралися, вона друкувала наші матеріали, писала статті. Робила велику справу для національного руху», -зазначив правозахисник.

Навесні цього року Біязова видала автобіографічну книгу про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році під назвою «Відображення» (Отражение).

Нуріє Біязова народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї. 18 травня 1944 року була депортована до Узбекистану, де згодом поховала батьків і двох сестер. У 1989 році повернулася до Криму, де відразу стала активісткою кримськотатарського національного руху.