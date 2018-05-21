Порошенко присвоїв рідній сестрі своєї дружини звання "Заслужений діяч науки і техніки"

Як відомо, Алла Зернецька - рідна сестра Марини Порошенко.

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання "Заслужений діяч науки і техніки" рідній сестрі своєї дружини – Аллі Зернецькій. Жінка працює у Києві в університеті імені Драгоманова.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Висоцька. "Як думаєте, чим таким заслужила пані Алла заслужила своє нове почесне звання? Що вона такого винайшла у сфері вивчення російської? Чи все-таки нічого, а заслуга її – те, хто в неї сестра? Більш схоже на правду", - пише вона.

Як розповіла Висоцька, Зернецька спеціалізується на вивченні російської мови. 1992 року вона захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика викладання іноземної (російської) мови – та отримала ступінь кандидата педагогічних наук.

"У 2015 році, вже будучи родичкою президента, захистила докторську дисертацію зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.02 - російська мова – та отримала ступінь доктора філологічних наук", - додала журналістка.