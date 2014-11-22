СБУ відкрила документи про спротив українців радянській владі перед Голодомором

Архів Служби безпеки України спільно з Центром досліджень визвольного руху виклали у вільний доступ унікальні фото про селянські повстання 1930-1932 років, які передували Голодомору, а також щоденники очевидців геноциду.

Як повідомляє прес-центр СБ України, документи можна переглянути в Електронному архіві визвольного руху.

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«Десятки унікальних світлин селян-повстанців дозволяють побачити обличчя українського повстанського руху напередодні Голодомору. Як відомо, геноциду на Україні передувало близько 5 тисяч повстань. Зокрема, Павлоградське повстання 1930 року, повстання на Чернігівщині, Луганщині та в інших областях України», - зазначили у прес-центрі.

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