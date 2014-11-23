Київські ковалі викували тризуб з осколками "Градів" на честь загиблого в АТО колеги

09:42, 23 листопада 2014
Суспільство
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У Києві викували найменший у світі тризуб, присвячений загиблому в зоні АТО ковалю.

У Києві викували найменший тризуб / ТСН

Маленький тризуб містить у собі й частини уламків російських "Градів", якими обстрілювали українських бійців на Донбасі, йдеться в сюжеті ТСН.19:30

Найменший в Україні тризуб розміром в один сантиметр і вісім міліметрів встановив рекорд, який присвятили загиблому в зоні АТО полтавському ковалю Петру Федоряку - постійному учаснику фестивалю ковальського мистецтва "Сталева грань"

Читайте такожУ Вінниці встановили меморіальну дошку на честь загиблого в АТО Героя України Могилка Найменший кований тризуб потрапив до Національного реєстру рекордів України.

Своєю чергою, волонтери вирішили мініатюрний тризуб зробити своїм талісманом. Вони кажуть, що маленький ковальський витвір братимуть з собою у зону АТО як оберіг. 

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