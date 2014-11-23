Київські ковалі викували тризуб з осколками "Градів" на честь загиблого в АТО колеги

Маленький тризуб містить у собі й частини уламків російських "Градів", якими обстрілювали українських бійців на Донбасі, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Найменший в Україні тризуб розміром в один сантиметр і вісім міліметрів встановив рекорд, який присвятили загиблому в зоні АТО полтавському ковалю Петру Федоряку - постійному учаснику фестивалю ковальського мистецтва "Сталева грань"

Читайте такожУ Вінниці встановили меморіальну дошку на честь загиблого в АТО Героя України Могилка Найменший кований тризуб потрапив до Національного реєстру рекордів України.

Своєю чергою, волонтери вирішили мініатюрний тризуб зробити своїм талісманом. Вони кажуть, що маленький ковальський витвір братимуть з собою у зону АТО як оберіг.