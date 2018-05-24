200 кілометрів щастя від турків: як на Львівщині іноземні компанії ремонтують дорогу (відео)
10:00, 24 травня 2018Суспільство
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Українська дорога без жодної ями існує не в паралельному світі, а на Львівщині.
200 кілометрів щастя від турків
На трасі Київ-Чоп є відрізок в 200 км, відремонтований майже за «ювелірними» технологіями. Україна віддала частину автостради в обслуговування іноземній компанії.
Протягом 7 років на відрізку дороги Київ-Чоп турецька компанія має ремонтувати асфальтне покриття, наносити розмітку, чистити сніг, стригти газони, прибирати сміття, слідкувати за туалетами обабіч траси.
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За роботою турків слідкує французька компанія, що здійснює безперервний технічний нагляд. За будь-якій огріх компанії загрожує штраф, тому дорога весь час в ідеальному стані.
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