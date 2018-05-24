200 кілометрів щастя від турків: як на Львівщині іноземні компанії ремонтують дорогу (відео)

Українська дорога без жодної ями існує не в паралельному світі, а на Львівщині.

На трасі Київ-Чоп є відрізок в 200 км, відремонтований майже за «ювелірними» технологіями. Україна віддала частину автостради в обслуговування іноземній компанії.

Протягом 7 років на відрізку дороги Київ-Чоп турецька компанія має ремонтувати асфальтне покриття, наносити розмітку, чистити сніг, стригти газони, прибирати сміття, слідкувати за туалетами обабіч траси.

Читайте такожУ Миколаєві до приїзду Порошенка асфальтували дорогу і фарбували бордюри - ЗМІ

За роботою турків слідкує французька компанія, що здійснює безперервний технічний нагляд. За будь-якій огріх компанії загрожує штраф, тому дорога весь час в ідеальному стані.