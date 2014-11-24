"Казаки" голодуючим луганчанам: "Поки собаки по селу бігають - ви ще не голодуєте"

Про це повідомляє informator.lg.ua з посиланням на місцевих жителів. За їх словами, жителі селища виживають лише за рахунок підсобного господарства.

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Ніяка гуманітарна допомога, а також медикаменти в селище не надходить. Зараз населений пункт знаходиться під контролем так званого "Донського козацтва".

Коли незадоволені місцеві жителі звернулися до представників "козачої влади" зі скаргами, - вони отримали відповідь (дослівно): "Поки собаки по селу бігають - ви ще не голодуєте!".

Нагадаємо, хвиля голодних бунтів прокотилася окупованими містами Донбасу, зокрема, у Макіївці, Торезі, Єнекієвому, Антрациті та інших населених пунктах.