"Казаки" голодуючим луганчанам: "Поки собаки по селу бігають - ви ще не голодуєте"

10:10, 24 листопада 2014
Суспільство
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У селищі Щотове Луганської області серед місцевих жителів також назріває "голодний бунт"

REUTERS

Про це повідомляє informator.lg.ua з посиланням на місцевих жителів. За їх словами, жителі селища виживають лише за рахунок підсобного господарства.

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Ніяка гуманітарна допомога, а також медикаменти в селище не надходить. Зараз населений пункт  знаходиться під контролем так званого "Донського козацтва".

Коли незадоволені місцеві жителі звернулися до представників "козачої влади" зі скаргами, - вони отримали відповідь (дослівно): "Поки собаки по селу бігають - ви ще не голодуєте!".

Нагадаємо, хвиля голодних бунтів прокотилася окупованими містами Донбасу, зокрема, у Макіївці, Торезі, Єнекієвому, Антрациті та інших населених пунктах.

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