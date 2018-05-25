Убивцю депутата Черкаської облради готують до виписки з лікарні - ЗМІ

Палату охороняють копи, однак підозру чоловікові ще не оголошували.

Правоохоронці Черкащини проводять обшуки у чоловіка, який напередодні вбив депутата обласної ради Сергія Гуру.

Сам Микола Гончар зараз у лікарні, йдеться в сюжеті ТСН.

Підозрюваний поранений із травматичної зброї, але загрози життю немає, бо життєво важливі органи не пошкоджені. Чоловіка вже перевели з реанімації до хірургічного відділення, палата Гончара під охороною поліції. Адвокат твердить, що його клієнт із правоохоронцями не спілкується, а самого юриста до клієнта не пускають. Підозри, за словами захисника, Гончарові не вручали, тож очікується, що найближчим часом чоловіка випишуть з лікарні, а суд зможе обрати запобіжний захід.

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Операцію затримання здійснювали бійці спеціального призначення. "Найближчий спецпідрозділ КОРД із Кропивницького був піднятий по тривозі і направлений в місто Черкаси", - розповів голова Національної поліції Сергій Князєв. Однак діями правоохоронців у місті незадоволені. Зокрема, мер Черкас Анатолій Бондаренко нагадує, що смерть Гури стала вже другим убивством депутата за останні дев’ять місяців – торік наприкінці вересня розстріляли депутата міської ради Михайла Бінусова, коли той ставив машину в гараж. Ані підозрюваних, ані якихось більш-менш чітких результатів розслідування тієї справи досі немає. Щодо останніх подій, міський голова обурений вільним обігом зброї. "Людина з двома гранатами, пістолетом може вільно пересуватися Черкасами. Недостатньою є робота правоохоронних органів", - твердить Бондаренко.

У загиблого депутата лишилися дружина і троє дітей, Сергія Гуру поховають у суботу. Його вбили у четвер, 24 травня.