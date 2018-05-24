У Черкасах убили депутата від "Батьківщини" - ЗМІ (фото)
21:01, 24 травня 2018Інциденти
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У нападника при собі були Ф-1, РГД-5, пістолет і значна кількість набоїв.
Нападник наразі у лікарні / фото Про все
У четвер, 24 травня, депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісному приміщенні.
Про це повідомляє місцеве видання Zmi.ck.ua, посилаючись на джерело у правоохоронних органах.
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За попередньою інформацією, посеред білого дня чоловік прийшов до офісного приміщення із двума гранатами. У підсумку почалася стрілянина. Нападник отримав вогнепальне поранення у груди та голову, наразі він перебуває у лікарні.
"Вбитим на місці виявився депутат облради Сергій Гура.Правоохоронці вже найближчим часом офіційно оприлюднять цю інформацію", - йдеться у повідомленні ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі вбили колишнього депутата Генічеської райради, вчителя фізкультури Костянтина Гурульова.
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