У Черкасах убили депутата від "Батьківщини" - ЗМІ (фото)

У нападника при собі були Ф-1, РГД-5, пістолет і значна кількість набоїв.

У четвер, 24 травня, депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісному приміщенні.

Про це повідомляє місцеве видання Zmi.ck.ua, посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

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За попередньою інформацією, посеред білого дня чоловік прийшов до офісного приміщення із двума гранатами. У підсумку почалася стрілянина. Нападник отримав вогнепальне поранення у груди та голову, наразі він перебуває у лікарні.

"Вбитим на місці виявився депутат облради Сергій Гура.Правоохоронці вже найближчим часом офіційно оприлюднять цю інформацію", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі вбили колишнього депутата Генічеської райради, вчителя фізкультури Костянтина Гурульова.