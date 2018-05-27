В Україні сьогодні відзначають Трійцю

Цього дня православна церква згадує зішестя Святого Духу на апостолів.

Сьогодні православні християни відзначають Трійцю. Це свято традиційно відзначається на 50 день після Великодня, і тому має ще одне традиційне назву – П'ятидесятниця.

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День Святої Трійці - одне з дванадцяти найважливіших після Пасхи свят у православ'ї, присвячених подіям земного життя Ісуса Христа та Богородиці.

У Трійцю православна церква згадує зішестя Святого Духу на апостолів, що символізує відкриття Богом своїй триєдиній сутності: Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Святий Дух. Ці три сутності в єдності творять світ і освячують його. Також П'ятидесятниця вважається днем народження християнської церкви.

У цей день парафіяни несуть до церкви гілки берези, клена або дуба, а також польові квіти. Таким чином, люди висловлюють подяку Богу за те, що він відродив їх через хрещення у новому житті. На Трійцю також збирали польові трави, які, за повір'ям, в цей день мають цілющу силу. Освячену зелень сушили і зберігали весь рік. Вона служила оберігом від пожеж, хвороб та злиднів.