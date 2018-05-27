На Трійцю Турчинов прочитав проповідь баптистам

На проповідь Олександра Турчинова в євангельсько-баптистській церкві зібралося близько 200 парафіян.

Секретар РНБО Олександр Турчинов в честь свята Трійця провів релігійну проповідь.

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Про це у Facebook повідомив політик Віктор Уколов.

Він зазначив, що в євангельсько-баптистській церкві зібралося близько 200 парафіян.

"Олександр Турчинов сказав, як зажди цікаву і змістовну проповідь. Пригадав знаменитий вислів, що зло - це всього лише дефіцит любові, темрява - відсутність світла, а холод - відсутність тепла", - зазначив Уколов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначають Трійцю.