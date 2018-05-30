Бабченко міг уникнути загибелі: його товариш оприлюднив переписку
11:31, 30 травня 2018Суспільство
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За кілька годин до загибелі, товариш журналіста покликав його на зустріч, однак той відмовився.
Бабченка вбили вчора ввечері пострілами в спину \ ТСН
Відомий блогер Валентин Гадьонов оприлюднив свою останню переписку з убитим журналістом Аркадієм Бабченком, в якій пропонував йому зустрітися незадовго до злочину.
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Судячи зі скріншоту, викладеного в Facebook, журналіст запропонував зустрітися пізніше, однак, ввечері 29 травня його вбили.
"Якщо б ти пішов зі мною сьогодні, Аркаша... Може, цього б не сталося..." - написав Гадьонов.
Також блогер написав, що Аркадія було "неможливо купити або зламати і вони вбили його!".
Раніше також було опубліковане листування Бабченка, в якому він писав, що вважає Україну вільною країною, в якій "по під'їздах не стріляють".
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