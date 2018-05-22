Загибель дівчат у "Вікторії": суд відправив під домашній арешт заступника директора табору по справі про привласнення держкоштів

Прокуратура наполягала на запобіжному заході у вигляді утримання в СІЗО, однак суд визнав можливим обмежитися нічним домашнім арештом терміном на 2 місяці.

В Одесі суд обрав запобіжний захід заступнику директора дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» Тетяні Ланіній, яка підозрюється у привласненні бюджетних коштів.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Одеської області Інна Верба, відповідне рішення напередодні ухвалив Приморський районний суд Одеси.

За її словами, прокуратура наполягала на запобіжному заході у вигляді утримання в СІЗО, однак суд визнав можливим обмежитися нічним домашнім арештом терміном на 2 місяці.

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«Крім того, заступник директора відсторонена від займаної посади», - зазначила Верба.

Як повідомляв УНІАН 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пожежа, в результаті якого загинули три дівчинки - учасниці танцювального ансамблю «Адель».

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави, а 28 вересня відпустив виховательку на волю під поручительство народних депутатів.

24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана у недбалості колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування відносно якої було завершено 27 квітня.

Саркісян перебуває у СІЗО. 8 травня прокуратура повідомила йому і його заступниці Тетяні Ланіній про підозру у заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів.

Таким чином, крім звинувачення в порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і матеріальну шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 270 ККУ), Саркісяну закидають заволодіння чужим майном, зловживання службовим становищем і внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).