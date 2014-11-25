В окупованому Севастополі прожитковий мінімум для пенсіонерів складе 147 доларів

Про це повідомляє ТАСС .

Такий же прожитковий мінімум для пенсіонерів встановлений в Криму і в Краснодарському краї, зауважив так званий «виконуючий обов'язки заступника губернатора» Севастополя Олександр Свєчніков.

"Коли ми проводили розрахунки, у нас вийшло, що прожитковий мінімум в Севастополі нижче, ніж у Сімферополі, за рахунок цін на деякі продукти. Але ми вирішили вийти саме на цю величину, яка забезпечує рівність пенсіонерів Севастополя і Криму", - сказав він.

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Раніше Свєчніков заявляв, що ціна споживчого кошика і розмір прожиткового мінімуму в окупованому Севастополі під час перехідного періоду будуть нижчі, ніж у регіонах Росії.

"Очікується, що через два роки буде побудований Керченський міст, налагодяться поставки продовольства, і кошик зміниться. Від нього буде формуватися прожитковий мінімум, який зобов'язує роботодавців не платити нижче певного рівня", - сказав він.