Керченська переправа все ще закрита через сильний вітер

Про це повідомив представник Єдиної транспортної дирекції, передають РИА Новости.

Сильний вітер заважає роботі переправи з 21 листопада. На ранок понеділка переправа відновила роботу в повному обсязі, але до вечора вітер знову посилився, і пороми знову зупинили рух. У вівторок вранці пороми повинні були вийти у пробні рейси, оскільки вітер у районі переправи ослаб.

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"Зараз пороми на лінії порт "Кавказ" - порт "Крим" не курсують, пробні рейси так і не вдалося запустити, оскільки пориви вітру вище 16 метрів в секунду", - сказав представник.

Синоптики обіцяють до вечора вівторка тільки посилення вітру, тому переправа навряд чи відновить роботу найближчим часом.