У Чернігові міліція затримала трьох чоловіків, які розбирали залізничну колію

Про це УНІАН повідомили в секторі громадських зв’язків УМВС в області.

До чергової частини Чернігівського міського відділу УМВС в неділю, 23 листопада, надійшло повідомлення, що невідомі особи по вулиці Ушинського розбирають залізничний переїзд. На місці події правоохоронці побачили трьох чоловіків, які за допомогою лома зривали з колії залізничні костилі. А поряд з ними лежав уже повний мішок із запчастинами.

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Затримані повідомили, що розбирали колію за винагороду, яку їм пообіцяв чоловік, представився власником цієї території. Він нібито викупив її та намагався демонтувати. Хоча даних цього власника та координат проживання затримані правоохоронцям так і не змогли назвати.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка), що карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Триває досудове розслідування.