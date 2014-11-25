Під час артобстрілу в Донецьку снарядом збило з церкви хрест
17:17, 25 листопада 2014Суспільство
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У ніч з 24 на 25 листопада Куйбишевський район Донецька піддався обстрілу. У соцмережах з'явилися фотографії, на яких відображені наслідки арт-удару.
Снаряд збив з церкви хрест / vk.com/Федор Болдирєв
Снарядом знесло купол церкви Петра і Павла, вибиті шибки у храмі, пошкоджені трамвайні рейки по вулиці Куйбишева. СТО, що знаходиться через дорогу від церкви, майже повністю знищена.
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СТО повністю знищена / vk.com/Федор Болдирєв
"Обстріл почався ввечері, майже відразу ж у нашому мікрорайоні вимкнулося світло і опалення. Правда, до ранку знову підключили. Гуркотіли вибухи кілька годин, було таке відчуття, що ось-ось влучать у нашу п'ятиповерхівку. Нам залишалося тільки молитися. Дуже страшно, досі не можу прийти в себе", - розповіла ZN.UA пенсіонерка Галина Яківна, яка живе в будинку недалеко від церкви.
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