Під час артобстрілу в Донецьку снарядом збило з церкви хрест

17:17, 25 листопада 2014
Суспільство
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У ніч з 24 на 25 листопада Куйбишевський район Донецька піддався обстрілу. У соцмережах з'явилися фотографії, на яких відображені наслідки арт-удару.

Снаряд сбил с церкви крест / vk.com/Федор Болдырев

Снарядом знесло купол церкви Петра і Павла, вибиті шибки у храмі, пошкоджені трамвайні рейки по вулиці Куйбишева. СТО, що знаходиться через дорогу від церкви, майже повністю знищена.

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СТО полностью уничтожена / vk.com/Федор Болдырев

"Обстріл почався ввечері, майже відразу ж у нашому мікрорайоні вимкнулося світло і опалення. Правда, до ранку знову підключили. Гуркотіли вибухи кілька годин, було таке відчуття, що ось-ось влучать у нашу п'ятиповерхівку. Нам залишалося тільки молитися. Дуже страшно, досі не можу прийти в себе", - розповіла ZN.UA пенсіонерка Галина Яківна, яка живе в будинку недалеко від церкви.

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