Під час артобстрілу в Донецьку снарядом збило з церкви хрест

Снарядом знесло купол церкви Петра і Павла, вибиті шибки у храмі, пошкоджені трамвайні рейки по вулиці Куйбишева. СТО, що знаходиться через дорогу від церкви, майже повністю знищена.

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"Обстріл почався ввечері, майже відразу ж у нашому мікрорайоні вимкнулося світло і опалення. Правда, до ранку знову підключили. Гуркотіли вибухи кілька годин, було таке відчуття, що ось-ось влучать у нашу п'ятиповерхівку. Нам залишалося тільки молитися. Дуже страшно, досі не можу прийти в себе", - розповіла ZN.UA пенсіонерка Галина Яківна, яка живе в будинку недалеко від церкви.