Боявся розділити долю Скрипаля: Бабченко розповів, чому погодився на спецоперацію СБУ

Бабченко розповів, що його першою реакцією на пропозицію СБУ було зібрати речі та поїхати на Північний полюс.

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, чию смерть інсценувала Служба безпеки України, заявив, що погодився на спецоперацію тому що боявся, що розділить долю отруєного колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Таким чином він пояснив, чому пішов за співробітництво з СБУ, тим, хто звинувачував його в обмані, повідомляє Reuters.

"Всі, хто говорить, що це підриває довіру до журналістів: що б ви зробили на моєму місці, якщо б до вас прийшли і сказали, що на вас є замовлення?" - сказав Бабченко.

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Він розповів, що коли українські правоохоронці звернулися до нього з інформацією про змову з метою його вбивства, "моєю першою реакцією було:" до біса все, я хочу спакувати сумку і зникнути на Північний полюс.'"

“Але потім я зрозумів, де ти сховаєшся? Скрипаль теж намагався сховатися", - сказав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка були виявлені без свідомості на лавці в центрі англійського міста Солсбері. Слідчі встановили, що вони отримали отруєння нервово-паралітичною речовиною. Британські експерти стверджують, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною під назвою "Новачок", розробленою в Росії. Його дочку, Юлію Скрипаль, виписали 9 квітня і перевели в безпечне місце. Сергія Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.