Макаревич анонсував концертний тур по Україні

Про це він розповів в інтерв'ю радіостанції «Коммерсант FM», передає Lenta.ru. Музикант сподівається, що до цього часу ситуація в Україні стабілізується.

«Я не збираюся їхати розважати військових, я не збираюся їхати розважати український уряд. Я готовий поїхати до українського народу, який Путін продовжує називати братнім народом, для того щоб, до речі, ненависть до Росії, яка виникла там цілком об'єктивно, яким чином погасити», - заявив музикант.

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Як відомо, останнім часом концерти російського музиканта скасували в декількох містах: Єкатеринбурзі, Новосибірську, Томську, Саратові і Красноярську. Скасування концертів почалися з кінця літа, коли Макаревич почав активно висловлювати свою позицію щодо подій в Україні та дав концерти на сході України. Як говорив сам музикант, власникам клубів просто телефонують люди в штатському і рекомендують не проводити концертів.

У Кремлі, у свою чергу заявляють, що не мають ніякого відношення до скасування концертів Макаревича.