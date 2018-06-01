ІІ Регіональний Форум Громадських Ініціатив на Вінниччині об’єднав більше 150 представників громадськості, бізнесу та влади

Сьогодні, 30 травня, в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва відбувся ІІ Регіональний Форум Громадських Ініціатив.

Форум став можливим за ініціативи та підтримки Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Мета форуму, що відбувався під гаслом «Я змінюю!», – налагодження повноцінних партнерських стосунків між представниками громадянського суспільства, влади, комерційних та донорських структур задля вирішення актуальних питань регіону.

У заході взяли участь заступник голови облдержадміністрації Олександр Крученюк, директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Світлана Василюк, голова Громадської ради при облдержадміністрації Пилип Прудиус, голова Громадської ради при обласній Раді Наталія Морозова, представники міжнародних фондів та організацій, що займаються підтримкою організацій громадянського суспільства, зокрема програмний менеджер з розвитку мереж і коаліцій програми сприяння громадський активності «Долучайся!» Олена Рибій (PACT), заступник директора проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» Максим Ключар (USAID), менеджер з комунікацій національного бюро Європейського Союзу «Креативна Європа» Ксенія Калина, регіональний координатор у Вінницькій області програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) Віктор Маценко, представники фонду «Східна Європа», спеціаліст із організаційного розвитку організацій громадянського суспільства проекту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини» Оксана Косенко, координатор із місцевого розвитку ПРООН у Вінницькій області Анастасія Ланіна, представники організацій громадянського суспільства та бізнесу, а також засобів масової інформації регіону.

«Сьогодні співпраця між громадськістю та владою, а також залучення до цього процесу представників бізнесу, набуває нового значення. Змінюється сама концепція співпраці, яка, в першу чергу, спрямована на вироблення спільної стратегії діяльності та прийняття виважених рішень з того чи іншого питання регіонального та державного значення», – відзначив заступник голови облдержадміністрації Олександр Крученюк.

Форум передбачав роботу в 10 секціях, зокрема в таких, як «Культура, національні традиції та національно-патріотичне виховання», «Медична реформа: виклики та перспективи», «Якісна освіта в епоху змін», «Децентралізація: історії успіху», «Екологічна безпека та енергозбереження», «Соціальне замовлення: держава – громадські організації», «Відкрита і прозора Вінниця – шлях до демократії», «Наслідки АТО для вінничан», «Переселенці на Вінниччині – регіон дружній до всіх» та «Соціально відповідальний бізнес на Вінниччині – чи є він?».

Напрацювання було належно оформлено модераторами секцій та передано представникам міжнародних фондів та організацій як такі, що рекомендовані для грантової підтримки.

Значну увагу в роботі форуму було приділено проблематиці залучення представників соціально-відповідального бізнесу до підтримки організацій громадянського суспільства, як невід’ємної складової розвитку громадянського суспільства.

Протягом всього форуму працював ярмарок громадських організацій, на якому відбувалася самопрезентація та обмін досвідом між організаціями громадянського суспільства Вінниччини.

Окрім того, в рамках ІІ Регіонального Форуму Громадських Ініціатив, громадською організацією «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» безкоштовно надавалися послуги щодо визначення рівня цукру в крові та відповідні методичні рекомендації з метою профілактики цукрового діабету.