Україна та Іспанія оновлять угоду про соціальний захист українців у цій країні

Нині з візитом в Іспанії перебуває президент України Петро Порошенко.

Україна та Іспанія завершують роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення наших громадян у цій країні на заміну попередньої, укладеної в1996 році.

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Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

«Мій візит до Іспанії - перший офіційний візит президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередньої 1996 року», - написав Порошенко.

За словами глави держави, цей крок дозволить зняти проблемні питання у сфері соціального захисту українців в Іспанії.