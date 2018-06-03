Україна та Іспанія оновлять угоду про соціальний захист українців у цій країні
19:05, 03 червня 2018Суспільство
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Нині з візитом в Іспанії перебуває президент України Петро Порошенко.
Порошенко перебуває з візитом в Іспанії / фото УНІАН
Україна та Іспанія завершують роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення наших громадян у цій країні на заміну попередньої, укладеної в1996 році.
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Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.
«Мій візит до Іспанії - перший офіційний візит президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередньої 1996 року», - написав Порошенко.
За словами глави держави, цей крок дозволить зняти проблемні питання у сфері соціального захисту українців в Іспанії.
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