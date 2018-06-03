Порошенко в Іспанії: Україна впевнено рухається в напрямку Європи

Президент зустрівся з українською громадою Іспанії.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна впевнено рухається у напрямку наближення до Європи.

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Про це він наголосив під час зустрічі з українською громадою Іспанії, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко нагадав про попередні зустрічі з представниками української громади, присутніми і нині, та обговорення необхідності вирішення питання визнання українських водійських посвідчень у цій країні, адже це прибрало б суттєву перешкоду.

«Я тоді вам сказав, що ми забезпечимо не лише визнання українських посвідчень, а ми доб’ємося безвізу. Українські громадяни, лише пред’явивши біометричний паспорт, можуть вільно подорожувати всією Європою, а зараз і всім світом. Україну зараз раді вітати і відкривають двері вже 117 країн», - сказав президент.

Глава держави також нагадав, що крім скасування візового режиму, було укладено і Угоду про асоціацію з ЄС та підписано поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

«І робимо все можливе, щоб український народ і Українська держава якомога швидше повернулися до родини європейських народів», - додав Порошенко.