Матері Сенцова і Кольченка звернулись до Порошенка (відео)

До російського президента Володимира Путіна матері політв'язнів звертатися не стали, пояснивши це тим, що їхні діти не схвалили би такий крок.

Матері незаконно ув’язнених у Росії кримських активістів Олега Сенцова та Олександра Кольченка вперше зустрілися та звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням про сприяння у якнайшвидшому звільненні їхніх синів.

Читайте такожУ Празі пройшла акція на підтримку Сенцова

Про це йдеться в сюжеті проекту Крим.Реаліі ТВ.

"Пане Порошенку, до вас звертаються матері ваших громадян, які сидять в російських в'язницях. Дуже вас просимо, допоможіть! Син мій вже пішов на крайній захід - на голодування. Хоча до цього він говорив, що цього робити не можна. Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей у цій в'язниці", - сказала Людмила Сенцова.

"Шановний пане президенте, звертаюся до вас. Зробіть усе можливе, щоб звільнити наших синів. Щоб вони не розчарувалися ні у президенті, ані у своїй державі", - зазначила Лариса Кольченко.

До російського президента Володимира Путіна матері політв'язнів звертатися не стали, пояснивши це тим, що їхні діти не схвалили би такий крок.