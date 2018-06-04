Петрів піст 2018: календар харчування, що можна і не можна робити

У 2018 році православні християни будуть поститися 38 днів.

У християн східного обряду 4 липня розпочався Петрів піст, який закінчиться святом апостолів Петра і Павла — 12 липня.

Петрів піст - піст, встановлений на згадку про святих апостолів Петра і Павла, які постили, готуючи себе для проповіді Євангелія. У 2018 році православні християни будуть поститися 38 днів. День свята на честь святих апостолів Петра і Павла не є частиною посту.

Він може тривати від 8 до 42 днів - починається через тиждень після свята Трійці, але завжди закінчується 12 липня.

У народі Петрів піст звали просто «петрівки» або «петрівка-голодування»: на початку літа від минулого врожаю вже мало що залишалося, а до нового ще далеко. Його ще називають Апостольським постом - апостоли завжди готували себе до служби постом і молитвою.

Петрів піст не такий суворий, як Великий піст. Дозволяється вживати вино по вихідних, але потрібно утримуватися від м'ясної і молочної їжі, а по середах і п'ятницях - також від риби.

Рекомендується вживати в їжу продукти рослинного походження, каші, гриби. Також не варто допускати переїдання.

Але навіть приступаючи до такого, не найсуворішого посту, потрібно порадитися зі своїм духівником, а якщо у вас є які-небудь хронічні захворювання - з вашим лікуючим лікарем. Якщо ви не зможете дотримуватися дієти протягом посту, то можна обмежити себе в іншому - відмовитися на час від соціальних мереж, інтернету, телевізора.

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Календар харчування на Петрів піст

У понеділок можна їсти гарячу їжу без олії.

У вівторок, четвер і суботу дозволяється будь-яка пісна їжа з рослинною олією, а також риба.

У середу і п'ятницю потрібно дотримуватися суворого посту (сухоїдіння). Рекомендується вживати в їжу тільки воду і хліб.

Що не можна робити в Петрів піст

Крім того, в піст накладаються обмеження не тільки на їжу - якщо хочете провести обряд вінчання, то варто почекати закінчення посту. Також в цей час варто утримуватися від близькості. Не варто хрестити дітей і давати гроші в борг, стригтися, гадати. Не можна злитися і заздрити.

Що можна робити в Петрів піст

Не варто забувати і про те, що в Петрів піст - час духовного очищення. Потрібно причаститися і посповідатися. Також слід частіше ходити до церкви і молитися.