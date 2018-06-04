Соратник Сенцова по Євромайдану звинуватив Медведчука у ситуації, що склалася

Активіст заявив, що "українці будуть розмовляти з Медведчуком жорстко", якщо стан Сенцова погіршиться.

Активіст Євромайдану Олексій Гриценко звинуватив представника України у тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі і кума Путіна Віктора Медведчука у тому, що сталося з ув'язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим, який на знак протесту голодує вже 22-ий день. Він також закликав політика відчути свою відповідальність і вплинути на ситуацію.

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Про це повідомляє 24 канал. "У когось є сумнів, що Медведчук винний? Ми поки не їдемо до нього, бо сподіваємось, що в Медведчука вистачить клепки в голові домовитись зі своїм кумом і звільнити Сенцова. Але якщо щось з ним станеться, то українці будуть розмовляти з Медведчуком жорстко", - заявив Гриценко.

Він особисто знайомий з Сенцовим. Обоє брали участь у Євромайдані у 2014-му році.

"З Олегом ми познайомились біля "Українського дому". Він приїхав з Криму і сказав, що готовий брати участь в Євромайдані, бо не хоче, щоб злочинна влада Януковича залишалась в Україні. Ми пройшли досить довгий шлях. І Олег насправді дуже ефективно організував роботу штабу Автомайдану і брав участь у більшості наших акцій. Далі він поїхав у свій рідний Крим", - розповів Гриценко.

Активіст згадав, що вже в Криму зустрівся з Олегом 9 березня 2014-го на акції кримських татар. Там режисер проводив мирні акції і допомагав вивозити українських військових з окупованого півострова, які не хотіли переходити на бік Росії. Планів щодо штурму чи підривів у Сенцова не було.

Він додав, що військові розуміють вибір Сенцова - голодувати. "Ті, хто пройшли з ним шлях, теж зробили б, мабуть, так само", - переконаний Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, Україна закликала австрійські ЗМІ "підняти питання Сенцова" під час візиту Путіна у Відень.