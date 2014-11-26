У Харкові відкрили кримінальну справу за фактом погрози вбивством журналісту

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України зареєстроване 22 листопада.

Сама Галаур кореспонденту УНІАН повідомила, що інцидент стався 22 листопада вранці у будинку за місцем її проживання.

«Біля ліфта нашого будинку, на поверсі, де живе наша сім'я, невідомі схопили мене зі спини і, виштовхавши на балкон, «попередили», щоб я «не лізла не у свої справи, тому що закінчу життя самогубством» і красномовно нахилили голову через поруччя балкона 13 поверху», - зазначила журналістка.

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Галаур висловила переконання, що цей інцидент пов'язаний із веденням журналістського розслідування щодо розкрадання державних коштів на одному з харківських казенних підприємств і пов'язаною з цим «сфабрикованою прокуратурою кримінальною справою» щодо працівників міліції, які займалися кримінальним провадженням за фактом привласнення грошових коштів на цьому підприємстві.

Журналістка також повідомила, що після інциденту і відкриття кримінального провадження її продовжують залякувати.

У свою чергу в обласному управлінні міліції зазначили, що «вжиті всі необхідні заходи щодо забезпечення належної безпеки журналіста». Зараз тривають першочергові слідчо-оперативні заходи, які перебувають на особистому контролі начальника харківської міліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що затримана частина замовників і виконавців вбивства журналіста Веремія.