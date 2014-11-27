Розпродаж завершується!!! -90% на абонементи у Sport Life!

Останні 3 дні! Дешевше не буде!!!

Стаємо здоровими зі Sport Life!

60 ультрасучасних басейнів: олімпійські та спортивні, дитячі та для малюків, з вишками та зонами для дайвінгу.

Ніякого запаху хлору: вода очищується у 5 етапів, у том числі озоном та ультрафіолетом.

Стаємо сильними зі Sport Life!

90 тренажерних залів. 1 000 професійних кардіотренажерів. 60 вантажоблочних тренажерів, що не повторюються. Тільки найкращі виробники: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.

1 200 висококваліфікованих тренерів: олімпійські призери, дипломовані фахівці, діючі спортсмени.

Стаємо красивими зі Sport Life!

350 групових тренувань у просторих студіях: TRX, сайкл, сквош, bosu, H. E. A. T.-програми, функціональний тренінг і безліч авторських занять.

35 SPA-центрів: розкішні банні лаунжи, масажні кабінети, салони краси, студії засмаги, IPL-процедури.

Виховуємо щасливих дітей зі Sport Life!

30 дитячих фітнес-академій в 17 містах України: розвиваючі заняття, спортивні секції, сквош, плавання, English club, фітнес-табір, клуб вихідного дня.

Почни сьогодні! Прямо зараз!

(044) 222 4 222

www.sportlife.ua