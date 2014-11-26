Держлікслужба пропонує видавати ліцензії на кожну аптеку

Про це повідомив глава відомства Михайло Пасічник, передає "Апостроф". Він зазначив, що в даний час ліцензія видається юридичній особі або фізичній особі-підприємцю, які можуть володіти від однієї до кількох аптек.

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Держлікслужба підготувала відповідний документ, який знаходиться на погодженні у Міністерства юстиції. «Виходить, що якщо одна з аптек мережі порушить ліцензійні умови, які призведуть до того, що ліцензію потрібно буде забрати, блокується робота всієї мережі. Хоча порушення може бути в одній точці, недбалості працівника та інше»,- пояснює Михайло Пасічник.

Для тих, у кого є діюча ліцензія,Держлікслужба пропонує проводити переоформлення без додаткових сплат. Крім цього, відомство пропонує внести поправки до законодавства щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів з 1 січня 2015 року.