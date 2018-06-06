У Львові чоловік на велосипеді безкоштовно перевозив містян через величезну калюжу (відео)

34-річний містянин полишив свої справи і взявся перевозити людей через калюжу, що утворилася після сильного дощу.

У Львові чоловік на велосипеді безкоштовно перевозив містян через величезну калюжу. Люди не могли переправитися через калюжу самостійно, так як вона зайняла весь тротуар.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

34-річний містянин полишив свої справи і взявся перевозити людей через калюжу, що утворилася після сильного дощу. На багажник його велосипеда сідали із задоволенням і діти, і дорослі.

Вдячні люди навіть готові були платити за переправу, але чоловік не брав грошей принципово.

Як повідомляв УНІАН, Львів накрило градом з перепелине яйце. Мешканці Львова в соцмережах показали фото і відео наслідків негоди.