Зухвале вбивство чемпіона Європи Лащенка в Одесі: суд зрушив із мертвої точки, допитано засекреченого свідка

Захист затриманого у Росії азербайджанця протестував проти даного свідоцтва, вимагаючи, щоб очевидець особисто був присутній в суді.

Малиновський районний суд Одеси сьогодні опитав засекреченого свідка у справі азербайджанця, якого обвинувачують у вбивстві українського спортсмена Сергія Лащенка на території лікарні в 2015 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, 6 червня відбулося засідання в кримінальному провадженні за обвинуваченням у скоєнні умисного вбивства майстра спорту України з кікбоксингу і тайського боксу Лащенка.

«На судовому засіданні заслухано аудіозапис допиту свідка», - повідомили в суді. Як пояснили у прес-службі, заслуханий сьогодні допит відбувся під час досудового розслідування в порядку ст. 225 КПК України (допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні). Як передбачає зазначена стаття, така процедура дозволена у виняткових випадках, коли є загроза життю і здоров'ю свідка або потерпілого.

Зокрема, аудіозапис надала суду прокурор Світлана Кологрева. Даний свідок, як він сам свідчить, є очевидцем хуліганських дій підозрюваного на вулиці Дерибасівській, що передували вбивству, а також самого вбивства Лащенка.

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Захист протестував проти даного свідоцтва, вимагаючи, щоб очевидець особисто був присутній в суді. Суд заслухав запис, але зобов'язав представника обвинувачення на наступному судовому засіданні надати докази, що підтверджують необхідність засекречування свідка.

Наступне судове засідання призначене на 13 червня.

Як повідомляв УНІАН, чемпіона Європи, майстра спорту з тайського боксу Сергія Лащенка було вбито в ніч на 8 квітня 2015 року в Одесі в лікарні №1 у присутності свідків. На початку лютого минулого року громадянина Азербайджану Бабека Дамір-огли Гасанова було доставлено до Одеси з Росії. Іноземця, затриманого за лінією Інтерполу, було поміщено до СІЗО.

Повідомлялося, що конфлікт між двома групами людей почався в центрі міста - на вул. Дерибасівській. Під час з'ясування стосунків сталася стрілянина, в результаті до вищеназваної медустанови було доставлено 3 людей, які дістали вогнепальні поранення, серед них і Лащенка. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один із яких почав стріляти. Потім зловмисники зникли. Лащенко дістав смертельне поранення в сонну артерію.

В Одесі було завершено розслідування і 16 травня 2017 року обвинувальний акт було передано до Малиновського райсуду. Суд довго не починав розгляд справи у зв'язку із заявами підсудного про нібито нерозуміння ні української, ні російської мов. Адвокат потерпілої сторони заявляв, що робиться це для затягування процесу. Лише в лютому 2018 року було знайдено перекладача.

1 червня засідання було відкладено через хворобу учасника колегії суддів.