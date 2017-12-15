Зухвале вбивство чемпіона Європи Лащенка в Одесі: МЗС не допомогло, суд просить громадян допомогти знайти перекладача з азербайджанської

Малиновський районний суд Одеси просить громадян допомогти знайти перекладача на азербайджанську мову, без якого не може розпочатися розгляд справи про вбивство майстра спорту України з кікбоксингу і тайського боксу Сергія Лащенка, повідомляє Думська.

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Служителі Феміди зверталися до територіального управління Державної судової адміністрації, у посольство Азербайджанської республіки в Україні, МЗС і в бюро перекладів Одеси, але перекладача так і не знайшли. Телефонні номери суду - 048 728 40 27, 048 728 51 05.

Раніше адвокат потерпілої сторони заявила, що обвинувачений азербайджанець Бабек Гасанов з травня затягує судовий процес.

Як повідомляв УНІАН, Гасанов підозрюється у вбивстві в 2015 році на території лікарні титулованого українського спортсмена – чемпіона Європи, майстра спорту з тайського боксу Сергія Лащенка. На початку лютого громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов був доставлений до Одеси з Росії і поміщений у СІЗО. Він підозрюється в тому, що в ніч на 8 квітня 2015 року на території Міської клінічної лікарні Одеси №1 застрелив Лащенко у присутності свідків.

Повідомлялося, що конфлікт між двома групами людей почався в центрі міста - на вул. Дерибасівській. Під час з'ясування відносин сталася стрілянина, в результаті у вищеназваний медичний заклад було доставлено 3 осіб, у тому числі Лащенка, які отримали вогнепальні поранення. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 людей, один з яких почав стріляти. Потім зловмисники втекли. Лащенко отримав смертельне поранення в сонну артерію.