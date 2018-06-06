Гроші лежали усюди: прокуратура «зачистила» кабінети керівників Житомирської ДФС

16:24, 06 червня 2018
Суспільство
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У ГПУ показали шокуюче фото з Житомирської ДФС / Facebook - Юрій Луценко

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Фотографію з офісу управління опублікував у  Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області», – написав він.

Як повідомляє "Еспресо", обшуки проходять у в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної. За її словами, знайдені гроші вона позичила на ремонт. 

У грудні минулого року повідомлялося, що ДФС за 11 місяців відкрила 431 кримінальну справу щодо своїх співробітників.

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Теги: #корупція#Генпрокуратура#ДФС