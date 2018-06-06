Гроші лежали усюди: прокуратура «зачистила» кабінети керівників Житомирської ДФС

ЗМІ повідомляють, що обшуки проходять керівника управління ДФС в Житомирській області Наталії Новоженіної.

Співробітники прокуратури провели обшуки в Головному управлінні Державної фіскальної служби в Житомирській області.

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Фотографію з офісу управління опублікував у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області», – написав він.

Як повідомляє "Еспресо", обшуки проходять у в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної. За її словами, знайдені гроші вона позичила на ремонт.

У грудні минулого року повідомлялося, що ДФС за 11 місяців відкрила 431 кримінальну справу щодо своїх співробітників.