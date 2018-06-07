У курортній Затоці транслюють телеканали проросійських бойовиків "ЛДНР" (фото)

В одному з готелів Затоки транслюють канали бойовиків "Новоросія ТБ" і "Оплот".

У Затоці Одеської області транслюють телеканали проросійських бойовиків "ЛДНР".

Відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікувала екс-заступник голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська.

Вона закликала вжити заходів Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення та Міністерство інформаційної політики.

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«Приїжджайте в Затоку Одеської області, подивіться «Новоросію» і «Оплот»! Одразу в готелі, недалеко від моря, в 900 кілометрах від Донецька і 1200 – від країни-окупанта. І це не прикордонний район «ПМР», – написала Бобровська.

Пізніше вона відновила своє повідомлення і подякувала за оперативність правоохоронцям, які прибули на місце.

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