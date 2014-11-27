Бойовики обстріляли селище Азотне, є жертви
13:47, 27 листопада 2014Суспільство
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У Донецькій області бойовики обстріляли селище Азотне, в результаті чого є жертви серед мирного населення.
При обстрілі бойовиками селища Азотний загинули люди/ Ivan Prikhodko Facebook
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Київської районної держадміністрації Донецька Іван Приходько.
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"Тільки що обстріляний Азотне. Багато жертв", - написав він. "Постраждала 23 лікарня. 23 училище. Багато жертв. Подробиці пізніше", - додав Іван Приходько.
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