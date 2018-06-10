Російського актора Гошу Куценка внесли до бази даних «Миротворця»

Акторові інкримінують організацію порушення кордону України та участь у пропагандистських заходах РФ.

Російського актора українського походження Гошу (Юрія) Куценко внесли до бази даних проекту «Миротворець».

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Згідно з інформацією на сайті «Миротворця» Куценку інкримінується «Організація порушення державного кордону України з метою проникнення у захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян».

Крім того, Куценко, як стверджується, брав участь у пропагандистських заходах РФ, а також причетний до спроб легалізації анексії Криму.

Юрій Куценко народився в Запоріжжі, а освіту здобув у Львові. У 1998 році він переїхав до Москви, де і став актором. Куценко відомий за своїми ролями у фільмах "Мама не горюй" і "Антикілер".

Нагадаємо, в квітні до бази "Миротворця" потрапили актори, які зіграли головні ролі у дитячому радянському фільмі "Пригоди Електроніка", Юрій і Володимир Торсуєви.