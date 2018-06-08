"Тебе в АТО не вбили? Так ми доб'ємо!": у Вінницькій області провчили кривдників АТОшника (фото)
14:49, 08 червня 2018Інциденти
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АТОшника побили, катували, залякували, волочили непритомним за ноги по землі, накидали на шию зашморг й змушували копати собі яму.
Кривдники попросили вибачення в АТОшника / фото facebook.com/oleg.pyavka
У Вінницькій області двох чоловіків, які знущались над ветераном АТО Олександром Дяком, змусили на колінах просити у нього вибачення.
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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Козятинської асоціації учасників АТО Олег Пявка, екс-військовий, за його словами, пробачив кривдників.
"За його словами, він пробачив. Отримав грошову компенсацію, між тим пообіцяли всіляко піклуватися про його безпеку і в майбутньому йому допомагати", - йдеться у його повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в селі Сигнал Вінницької області двоє будівельників жорстоко побили ветерана АТО Олександра Дяка. Крім того, душили його і змушували копати собі могилу.
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