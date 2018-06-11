Рік безвізу: куди, як і навіщо їздили українці (відео)
Безвізовим режимом за цей час скористалися 555 тисяч українців.
65% подорожуючих їдуть на автомобілях, 35% обирають польоти на літаках, а 41 українець вирішив перетнути кордон з ЄС за безвізом на кораблі.
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Своєрідним «вікном до Європи» для України залишається Польща. Саме через неї до країн ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Найменший потік мандрівників з України до країн ЄС - через словацький кордон.
На сьогодні українці вже можуть відвідувати без віз не лише Європу – відкриті 85 країн світу.
Водночас минулого року не пустили до ЄС через незнання правил безвізу 37 тисяч українців. Переважно мандрівники не могли розповісти про мету поїздки. Часто українці отримували відмови і через брак коштів, необхідних для подорожей Європою.