Безвіз для українців діє у 85 країнах світу - МЗС

Тривають переговори про запровадження безвізу, зокрема з країнами Латинської Америки.

Громадяни України зараз можуть подорожувати за безвізовим режимом до 85 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу "Європейський вибір України після Революції гідності: можливості та проблеми" повідомив начальник відділу консульсько-правових питань, заступник начальника управління консульського обслуговування департаменту консульської служби МЗС Сергій Міняйло.

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За словами дипломата, МЗС наполегливо працює над тим, аби географія країн, куди українці можуть подорожувати без візових вимог, розширилася. "Сьогодні громадяни України можуть подорожувати за безвізом до 85 держав світу", - сказав Міняйло.

Також він повідомив, що Україна посідає приблизно 30-ту позицію в світі відповідно до індексів, якими визначається зручність користування паспортом держави.

Крім того, Міняйло нагадав про укладення угод про безвізовий режим з Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

"Нещодавно директор нашого департаменту пан Сергій Погорельцев здійснив робочий візит до країн Латинської Америки, зокрема з чотирма країнами цього регіону було детально і предметно обговорено можливості вже найближчим часом укладення угод про скасування візового режиму. Це Уругвай, Перу, Колумбія, предметні дискусії були в Мексиці", - повідомив дипломат.

Говорячи про можливість безвізу з Мексикою, Міняйло зауважив, що доведеться здійснити певну роботу в цьому питанні.