На Черкащині демонтували ще один пам’ятник Леніну

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, пам’ятник демонтували цього тижня на підставі звернень жителів села та розпорядженням голови Уманської райдержадміністрації. Подальшу долю демонтованої споруди вирішуватиме громада села Дмитрушки.

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Демонтаж пам’ятників Леніну в Уманському районі Черкащини завершать до кінця року – райдержадміністрацією прийнято рішення про демонтаж монументів у шести селах району.