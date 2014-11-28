Звільнені з полону військові прибули в розташування "Азова"

Про це повідомляється на сторінці "Азова" у Facebook.

"Звільнені з полону українські військові з батальйонів "Миротворець" і "Донбас" прибули в розташування полку "Азов". Зараз вони в повній безпеці, нагодовані та відпочивають із затишком і комфортом", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону ще шістьох військових.

"Звільнили з полону ще 6 наших військових - 5 з батальйону "Миротворець", один з батальйону "Донбас". Серед них 2 офіцери. Слава Україні!", - написав він у Twitter.