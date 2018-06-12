Тортури струмом і побиття: біженець з Криму розповів про знущання ФСБ на півострові (відео)

З чоловіка і його сім'ї вибивали зізнання у співпраці з терористами, щоб пізніше кримчанин доносив на інших жителів півострова.

Біженець з Криму, кримський татарин Ібрахімджон Мірпочаєв розповів про тортури російської ФСБ на окупованому півострові.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Всіх чоловіків з родини кримського автомеханіка півдоби нещадно били і катували електрострумом, змушуючи обмовити себе та рідних у співпраці з угруповання "Ісламська держава".

Торік, у серпні Мірпочаєва, його батька і брата забрали силовики з ФСБ після стандартного обшуку будинку. З мішком на голові, посадили в машину і кудись повезли. Далі всіх трьох жорстоко били і катували. Між собою ФСБшники називали це "процедурами". З кримського автомеханіка намагалися вибити зізнання, що він і його брат їздили в Сирію, де воювали за ІД.

«Кілька годин тривало побиття. І хотіли мене пов'язати з ІД. Як я їздив в Сирію, воював там. На що я сказав, що я нікуди не їздив, не залишав територію», - розповідає чоловік.

Перевірити, чи дійсно покидав хтось з братів територію Криму, ФСБ, звичайно, було неважко. Однак від них вимагали не зізнатися, а саме обмовити себе для того, щоб сфабрикувати кримінальну справу у тероризмі, яка стала б гачком для майбутньої співпраці доносів на інших кримчан. Така практика ФСБ зараз дуже поширена в Криму для вербування агентури серед кримських татар.

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«Завели в кабінет, зняли з мене джинси, зняли труси. На підлогу поклали, руки стягнули назад, обмотали скотчем. Підключили якийсь апарат, що мене трясло дуже сильно, било струмом, всередині мені наче все горить. І таким чином 6-7 разів підключали до току. Я крикнув: все, зупиніть, вистачить, я вам скажу, що вам хочеться», - згадує чоловік.

З сусіднього приміщення він чув такі ж крики від болю свого брата.

"Врешті-решт вони підписали все, що від них вимагали. Після чого їх вивезли в лісопосадку і там залишили. Згодом сім'я Мірпочаєвих втекла з Криму, незважаючи на заборону ФСБ. У Києві, каже кримчанин, вони нарешті відчувають себе в безпеці", - наголошується в сюжеті.

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