Луценко наказав видавати закордонні паспорти щодня

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО підписав розпорядження, яким, зокрема, передбачено запровадити щоденний прийом громадян у підрозділах громадянства, іміграції та реєстрації фізичних осіб протягом усього робочого тижня з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, таке рішення прийнято у зв’язку з численними скаргами громадян, критичними публікаціями у засобах масової інформації щодо незручностей, які мають місце у «паспортних» підрозділах органів внутрішніх справ при видачі закордонних паспортів (черги, обмежений графік роботи, повільність оформлення документів тощо).

Окрім цього, за рахунок вакантних посад буде збільшено необхідну кількість працівників відповідних підрозділів на місцях. Водночас розпорядженням міністра заборонено використання працівників «паспортної» служби для виконання будь-яких завдань, не передбачених положенням про Департамент громадянства, іміграції та реєстрації фізичних осіб.

Акцентовано увагу також на підвищенні рівня технічного забезпечення територіальних підрозділів «паспортної» служби. Так, для придбання додаткових автоматизованих робочих місць введення інформації та відповідних технічних засобів надано дозвіл на залучення коштів спеціального фонду, що надходять від надання підрозділами служби ГІРФО платних послуг.

Зважаючи на важливість вирішення цих проблем, МВС сподівається на допомогу й органів місцевого самоврядування для закупівлі технічних засобів, необхідних для поліпшення якості роботи «паспортних» підрозділів, йдеться у повідомленні.