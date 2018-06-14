Новий скандал довкола "Інтера": біля телеканалу пройшов пікет (фото, відео)

Трансляція Чемпіонату світу з футболу в РФ - ще одна спроба поширити ідеї "русского мира" серед українців, наголосили "Нацдружини".

"Національні дружини" провели акцію біля будівлі офісу телеканалу "Інтер", який не підтримав загальноукраїнський бойкот ЧС-2018 у Росії.

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"Нацдружинники" вимагали скасувати трансляцію програм і репортажів Чемпіонату світу, який прийме Росія. Крім того, причиною їхнього "візиту" до телеканалу став лайтбокс "Інтера", опублікований у мережі, що анонсує футбольний турнір.

Так, представники "Національних дружин" розклеїли плакати, які закликають до бойкоту ЧС-2018 у країні-агресорі. "Трансляція Чемпіонату світу з футболу в РФ - ще одна спроба поширити ідеї "русского мира" серед українців", - наголосили вони.

Раніше в мережі повідомлялося, що телеканал "Інтер", який транслюватиме матчі ЧС-2018 в Росії, агітує українців дивитися футбольний турнір.