ДАІ попереджає водіїв про ожеледицю на дорогах

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Погіршення погодних умов підвищує рівень аварійності, в зв’язку з чим Державтоінспекція нагадує про необхідність суворого дотримання Правил дорожнього руху.

Читайте також28 листопада в Україні очікується сніг

За складних погодних умов водіям варто по можливості утриматися від використання власних транспортних засобів, а у випадку керування – бути пильними за кермом, не здійснювати круті маневри, обирати безпечну швидкість руху, уникати різкого гальмування, дотримуватися інтервалу і дистанції, обережно рухатися на спусках і підйомах, не забувати вмикати ближнє світло фар чи протитуманні ліхтарі, користуватися пасками безпеки. ДАІ наголошує на необхідності стежити за технічним станом автомобіля та використовувати зимову гуму, при виборі місця паркування враховувати ймовірність роботи снігоочисної техніки.

Піщоходів ДАІ просить в умовах недостатньої видимості переходити дорогу виключно у встановлених місцях, а батькам нагадує про доречність декорування дитячого одягу світловідображаючими елементами.

«Державна автомобільна інспекція посилила контроль за роботою дорожніх і комунальних організацій, - повідомив начальник Департаменту ДАІ Анатолій Сіренко. - «Ми будемо не лише спостерігати за ситуацією, а й допомагати учасникам дорожнього руху. Всі працівники дорожньо-патрульної служби орієнтовані на швидке реагування при надзвичайних подіях. Стаціонарні пости ДПС мають усе необхідне, щоб обігріти та напоїти гарячим чаєм тих, чий транспорт випадково вийде з ладу. Інспектори займатимуться ліквідацією заторів і допомагатимуть з викликом евакуаторів».