Бабченко про ЧС-2018 у Росії: Який футбол? Ваша країна вбиває людей, гноїть їх у в'язницях

"Убитий" і "воскреслий" у Києві журналіст із Росії Бабченко розповів, що вже не намагається нічого доводити росіянам, а просто бажає, щоб на кордоні з Україною з'явився "рів із крокодилами".

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який переїхав у Київ і став відомим у всьому світі після інсценізації його вбивства СБУ, прокоментував захоплення росіян з приводу Чемпіонату світу з футболу, який проводиться у їхній країні. За його словами, у нього вже немає з ними "точок дотику".

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"Сенцов голодує сьогодні тридцять другий день. Тридцять. Другий. День. Вчора на фронті убитий ще один хлопчина. Двадцять шість років. Микола Вільчинський. Дружина і двоє дітей. Чотири роки тому в цей день був збитий "Іл" з десантниками при заході на аеропорт Луганська. П'ятдесят чотири людини. Сам ти, після спроби вбивства твого, сидиш у бункері зі зламаним у черговий раз життям, і думаєш, як, блін, почати все спочатку. І ось читаєш всі ці мемасики про футбол, і...", - написав він у Facebook у відповідь на пости про футбол у його стрічці.

"Пару років тому ще вибухнув би: "Що ви несете? Яка на***й Нікольська? Який на***й футбол? Ваша йо***на країна зараз, ось прямо зараз, вбиває людей, гноїть їх у тюрмах, у вас прямо зараз другий місяць в камері повільно вмирає від голоду захоплений Мордором насильно, немов раб у середньовіччі, чоловік із чудовим почуттям гідності та свободи! У вас репресують цілий народ! У вас вбивають зараз! Розумієте? Вбивають! Який на***й Мундіаль? Ви взагалі вже Їб***нулись [з'їхали з глузду]?", - написав Бабченко.

"А зараз немає. Навіть цього немає. Рів із крокодилами - і танцюйте там свої танці з Мундіалем як хочете. Точок дотику немає вже зовсім", - резюмував журналіст.

Увага! Пост містить обсценну лексику

Як повідомляв УНІАН, раніше Бабченко розповів, як його цькували у Росії. Йому доводилося жити в постійному страху за своє життя.