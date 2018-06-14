Перевершує навіть білоруську "диктатуру": нардеп Луценко звернеться до Мін’юсту щодо порушень у нових правилах для безпілотників

Нардеп Луценко розповів про шок у користувачів БПЛА та профільних громадських організацій від нових правил, що перевершують навіть білоруську "диктатуру", та повідомив, як буде намагатися виправити ситуацію.

Народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко заявляє, що парламентарії звернуться до Міністерства юстиції із закликом не реєструвати нові правила використання безпілотників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції.

Луценко нагадав, що нещодавно Державна авіаційна служба України опублікувала Тимчасовий порядок використання повітряного простору України.

За його словами, розділ, який стосувався безпілотних літальних апаратів, спричинив «ефект інформаційної бомби», оскільки користувачі БПЛА та профільні громадські організації, ознайомившись з документом, «відчули певний шок».

«Це дійсно дуже серйозно обмежує можливості використання безпілотних літальних апаратів в Україні, будь-яких типів, і перевершує за своїми параметрами суворості, параметрами обмежень навіть те достатньо серйозне регулювання, котре є у сусідній Білорусі, яка, як відомо, дуже часто називається останньою диктатурою в Європі», - сказав депутат.

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Як зауважив Луценко, кілька місяців тому представників громадськості було запрошено до роботи в рамках робочої групи з чиновниками Державіаслужби – щодо правил для БПЛА. «Паралельно з’явився і зараз уже майже втілений проект набору правил щодо регулювання використання безпілотних літальних апаратів», - повідомив Луценко.

За його словами, «громадськість зібрали в одному місці, а в іншому місці розробили ці правила і представили їх уже Мін’юсту на затвердження, наскільки я розумію».

«Що ми як народі депутати в даному випадку обов’язково будемо робити? Будемо, звісно, зараз готувати і готуємо, вже зараз є проект звернення до Міністерства юстиції – чому не варто на сьогодні реєструвати цей Тимчасовий порядок саме з міркувань того, що є серйозні порушення в частині розробки правил для безпілотних літальних апаратів», - повідомив парламентарій.

На думку Луценка, необхідно надати громадськості можливість самій визначити, в яких рамках вона боротиметься за власну безпеку, безпеку оточуючих та зменшення будь-якої потенційної шкоди, можливої в ході експлуатації БПЛА.

«Я закликаю профільних чиновників повернутися до русла мирного співробітництва з громадськістю, не конфліктувати, не поливати людей у Facebook різними фразами. Просто нормально, цивілізовано домовитися, як це в суспільстві прийнято, суспільний договір в цій частині зробити і прийняти», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у Тимчасовому порядку використання повітряного простору України, оприлюдненому на сайті Державіаслужби 1 червня, йдеться, що польоти дистанційно пілотованого повітряного судна масою до 2 кг включно виконуються без подання заявок та отримання дозволів за дотримання низки умов.

Серед умов, зокрема те, що польоти виконуються тільки вдень і без перетину державного кордону; польоти виконуються не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок аеродромів і вертодромів, або не ближче 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги.

Водночас польоти не виконуються, зокрема над дорогами державного значення; центральними вулицями міст, селищ міського типу та сіл; залізними дорогами державного і регіонального значення; місцями аварій та катастроф; установами виконання покарань та слідчими ізоляторами.

Також польоти забороняються над об’єктами, які визначені Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України, Національною поліцією, Національною гвардією, Управлінням державної охорони, іншими військовими формуваннями і правоохоронними структурами, утвореними відповідно до законів України, та відносно яких здійснюється охорона.

Польоти також не виконуються у зонах поліцейських/антитерористичних/спеціальних операцій (крім задіяних у цих операціях); зонах, визначених для забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюється державна охорона.

Максимальна висота польоту - не вище 50 м над рівнем земної (водної) поверхні і лише за умов візуальної видимості ДППС зовнішнім пілотом. Швидкість польоту має становити не більше 160 км/год.

Польоти виконуються не ближче 30 м від іншої особи, яка не пов’язана з виконанням цих польотів; не ближче 50 м від груп людей до 12 осіб, які перебувають поза межами приміщень, тварин, транспорту, кораблів, човнів, об’єктів приватної власності; не ближче 150 м від груп людей кількістю понад 12 осіб, які перебувають за межами приміщень, та від районів забудов багатоповерховими житловими будинками, а також над зазначеними групами та районами.

Як повідомляв УНІАН, раніше юристи та активісти заявили, що нові правила для дронів можуть завадити антикорупційним розслідуванням.